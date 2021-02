Ataques cibernéticos caem no Brasil, mas ficam mais eficazes

A quantidade de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil caiu de 24 bilhões em 2019 para 8,4 bilhões em 2020, de acordo com levantamento da empresa americana de segurança Fortinet. Apesar do recuo expressivo no número de investidas, não há muitas razões para comemorar, uma vez que os ataques avançaram em termos de sofisticação e efetividade.

Menos é mais. Segundo a companhia, os cibercriminosos estão utilizando tecnologias avançadas e inteligência artificial para desenvolver ataques direcionados com maior chance de sucesso. Isso significa que, em menos tentativas, conseguem causar mais dano.

Sequestro. Entre os ataques mais vistos está o uso de ramsomware, em que um programa de computador nocivo bloqueia o acesso a um sistema e cobra um resgate – geralmente em criptomoedas – para que a empresa ou governo pode voltar a acessar o local.

Alerta. A expectativa é que o volume de ataques siga em patamares altos, como um reflexo da chegada do 5G e maior digitalização das rotinas, com o uso de internet das coisas, inteligência artificial e equipamentos autônomos, entre outros.

