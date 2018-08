Atenção para diligência nas áreas de TI cresce nas operações de M&A

Com o elevado potencial de distorção no valor e eficiência das transações de fusões e aquisições, as empresas têm aumentado o foco na integração de funções de tecnologia da informação (TI). Um estudo feito pela consultoria Alvarez & Marsal identificou que a ausência de diligência adequada nas áreas de TI das empresas está entre os principais problemas para o fechamento de transações.

Pró ativas. Atentas a isso, empresas como as de meios de pagamento e de fibra ótica têm adaptado seus sistemas de TI para evitar que passivos ocultos interfiram na evolução de eventuais fusões e aquisições.