Atendimento ao consumidor por Whatsapp aquece demanda por robôs

Após os primeiros meses de liberação do atendimento ao consumidor via aplicativo de mensagens (WhatsApp), utilizando os chamados chatbot (robôs), alguns experts no assunto estimam que mais de uma centena de empresas terão aderido à ferramenta apenas no primeiro trimestre. A Hi Platform, por exemplo, especializada em tecnologias voltadas para auxiliar empresas no contato com clientes, viu a demanda por chatbot crescer 200% em 2018, fazendo com que o serviço assumisse o posto de principal fonte de suas receitas. Com isso, a empresa, que tem entre seus clientes o cartão de benefícios VR, estima um faturamento 35% maior este ano, em relação a 2018, de R$ 47 milhões.

