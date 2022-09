Ativa Investimentos lança Needo, para negociação de criptoativos

A Ativa Investimentos prepara-se para lançar a Needo, sua exchange de criptomoedas, em dezembro. A corretora segue a mesma trajetória percorrida por BTG, Nubank e XP, que passaram a oferecer negociação de bitcoin, ethereum e outros ativos digitais neste ano a seus clientes.

Na visão de Fernando Rodrigues, diretor de novos negócios da Ativa, a oferta de cripto é um movimento natural para todo o mercado financeiro. “É o objetivo de todas as empresas: manter o cliente dentro de casa para que ele possa fazer as aplicações em diversos ativos em um só lugar”, afirma.

A meta é ter até 40% da base de clientes da corretora investindo em criptoativos pela exchange no fim de 2023. Atualmente, a Ativa tem 117 mil usuários ativos.

A corretora está finalizando o aplicativo da Needo, desenvolvido dentro de casa. Na estreia, além de bitcoin e ethereum, serão negociados avalanche, solana e as stablecoins USDT e USDC.

Junto com o lançamento da exchange, a corretora planeja trazer ao mercado outros produtos relacionados ao mundo cripto e das finanças descentralizadas, de acordo com Rodrigues, que não entrou em detalhes.

Uma frente educacional sobre o tema também entrará no ar no nascimento da Needo. “O foco na educação é muito importante para ter a manutenção do cliente no longo prazo. O segundo ponto do nosso diferencial será dosar muito bem a exposição das carteiras nestes produtos, que são mais arrojados, além de orientar sobre o perfil de risco apropriado para estes ativos”, afirma o diretor.

Custódia não será do cliente, mas de um terceiro

Diferentemente das negociações genuinamente descentralizadas, o cliente da Needo não terá a custódia da criptomoeda que comprar. O ativo ficará em redes blockchain de parceiros. O modelo é usado pela maioria das empresas que decidiu entrar em cripto. No caso da Ativa, a corretora vai utilizar diferentes custodiantes, cujos nomes não foram divulgados.

Um segundo passo que a Ativa vislumbra é a oferta de carteira, uma ferramenta para usuários mais maduros. “Estamos começando neste modelo para sentir a evolução do mercado. É um mercado gigante, mas que ainda está se validando e amadurecendo”, aponta Rodrigues.

Quem já entrou no mundo cripto no País

O Mercado Pago anunciou em dezembro de 2021 a entrada no mundo cripto, com a oferta de bitcoin e ethereum em seu aplicativo no Brasil, que deve ser ampliada para toda a América Latina. A holding Mercado Livre também escolheu o País, seu maior mercado, para a criação da Mercado Coin, sua moeda própria que é distribuída a clientes como cashback.

Em junho, o Nubank ingressou no mercado oferecendo as principais cripto em seu aplicativo, com negociação mínima de R$ 1. Com o tíquete baixo, alcançou um milhão de clientes com ativos digitais na carteira em um mês.

No mês passado, a XP colocou no mercado a Xgate, que havia sido anunciada em maio. Já o BTG iniciou a operação da Mynt depois de quase um ano do anúncio de lançamento. Além disso, o PicPay incluiu bitcoin, ethereum e a stablecoin no cardápio para uma parcela dos clientes.

Este texto foi publicado no Broadcast Investimentos no dia 06/09/2022, às 15h46

