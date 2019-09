Ativo da Caixa traz IRB, CNP e BB na disputa

A francesa CNP Assurances, a resseguradora IRB Brasil Re e a BB Seguridade, do Banco do Brasil, estão entre os finalistas na disputa pela área de seguro habitacional da Caixa Econômica Federal. O ramo é tido como a joia da coroa pela liderança do banco no crédito imobiliário, com quase 70% de participação. São quatro candidatos em cada uma das oito linhas de negócios ofertadas ao mercado, além das três que a Caixa já acertou com a sócia CNP, que hoje detém exclusividade no balcão. Os selecionados têm até 11 de novembro para fazerem seus lances vinculantes, que servem de passaporte para arrematar o ativo. A seleção dos parceiros é essencial para o banco público seguir com os planos de listar sua operação de seguros na Bolsa no início de 2020, a primeira abertura de capital na história da instituição.

Batalha de gigantes. A briga pelo habitacional, atrelado aos financiamentos imobiliários, promete ser aquecida. A seu favor, a CNP tem a aproximação com a sócia Caixa após concluir um novo contrato de exclusividade de R$ 7 bilhões por 25 anos nos ramos de seguro de vida, previdência e prestamista (atrelado a linhas de crédito). Procurados, Caixa, CNP, BB Seguridade e IRB não se manifestaram.