Ativos, do BB, arremata mais de R$ 7 bi em crédito podre do Bradesco

A Ativos, gestora de créditos inadimplentes do Banco do Brasil, venceu a disputa para arrematar uma carteira de empréstimos vencidos e não pagos do Bradesco com valor de mais de R$ 7 bilhões. O processo atraiu players tradicionais do mercado, tais como a Return Capital, de Santander e Ipanema, Omni, Recovery, do Itaú Unibanco, e a própria RCB, empresa na qual o Bradesco adquiriu participação recentemente. O portfólio, com créditos de varejo e diversificado, tem vencimento antigo, assim como as demais desovas que o banco tem feito.

Dentro de casa. A operação ocorre cerca de dois meses após o Bradesco anunciar a compra de 65% da RCB Investimentos, que era controlada pela PRA Group Brazil Investimentos e especializada na recuperação de empréstimos vencidos e inadimplentes, conhecidos como “créditos podres”. A operação ainda depende de aval de órgãos reguladores. Procurados, BB e Bradesco não comentaram.