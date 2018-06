Atlantic atrai interesse de players nacionais e estrangeiros

O fundo de private equity britânico Actis já recebeu ao menos meia dúzia de ofertas pela empresa de energia eólica Atlantic Energias Renováveis, que giraram entre US$ 400 milhões e US$ 750 milhões. Estão no páreo empresas asiáticas, como a China Three Gorges (CTG) e a China General Nuclear Power Group (CGN), a espanhola Iberdrola, por meio de sua controlada Neoenergia, a AES Tietê e Votorantim Energia. A seleção de quem seguirá nas negociações pela empresa deve ocorrer neste mês. A previsão inicial é de que um acordo seja acertado ainda no primeiro semestre. A Atlantic opera parques eólicos no Nordeste e Sul do País e possui 652 MW contratados, dos quais cerca de 450 MW estão em operação. O negócio está sendo assessorado pelo Goldman Sachs. Procuradas, as empresas preferiram não comentar.//LUCIANA COLLET