Atrás só do BB em agências, Sicoob fecha 2021 com R$ 120 bi em crédito

Com a segunda maior rede de agências do País, atrás somente do Banco do Brasil, a cooperativa Sicoob fechou 2021 com uma carteira de crédito de R$ 120,2 bilhões, 35,5% maior do que no ano anterior. O Sicoob ultrapassou o Bradesco em número de agências e ficou próximo do BB ainda no primeiro trimestre do ano passado. No fim de 2021, eram 3,789 mil pontos de atendimento, alta de 8% em um ano. Parte do avanço no ranking é reflexo do movimento contrário que os grandes bancos têm feito, de cortar agências e postos de atendimento, incluindo o próprio BB.

Além do crédito, a instituição financeira cooperativa viu crescer também os depósitos à vista e na poupança. Nos depósitos à vista o aumento foi de 10,2%, para R$ 35,9 bilhões, e na poupança, de 17%, para R$ 9,9 bilhões. A explicação para tal expansão vem, na visão do Sicoob, do aumento da conscientização pela população de sua relação com o dinheiro e do fato de as cooperativas se sobressaírem em momentos de dificuldade.

O patrimônio líquido do Sicoob fechou 2021 em R$ 30,2 bilhões, uma alta de 16,2% em comparação com o ano anterior. Distante ainda de BB e Bradesco, que superam a casa de R$ 100 bilhões.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 22/03/22, às 13h42.

