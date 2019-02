Atrasada por divórcio com BB, sai parceria entre Mapfre e Qualicorp

A espanhola Mapfre e a administradora de planos de saúde Qualicorp conseguiram, enfim, selar uma união. Após mais de um ano de namoro prolongado pelo divórcio da seguradora com o Banco do Brasil, a nova empreitada tem início com um projeto piloto em São Paulo para explorar o setor de saúde privada. Na mira, trabalhadores vinculados às entidades de classe. Batizado de Viva, o seguro saúde é no modelo pré-pago e a primeira apólice já teria sido vendida. A parceria com a Qualicorp, que detém mais de 2,5 milhões de beneficiários, é uma nova tentativa da empresa espanhola de fazer sua operação de seguro saúde decolar no País. Lançada há quatro anos, a operação da Mapfre tentou usar o canal de vendas do BB para deslanchar, o que não aconteceu.

DNA. Ao contrário, BB e Mapfre renegociaram a sociedade, que existe desde 2011. A espanhola gastou R$ 2,6 bilhões para recomprar as carteiras de seguro de automóvel e grandes riscos e agora quer compensar o investimento feito. Uma das vias para recuperar o tempo perdido é buscar mais parcerias. O acordo de distribuição com a Qualicorp é o primeiro. A leitura dos espanhóis é que é preciso imprimir o “DNA Mapfre” de volta na filial brasileira, que ficou “largada” por conta do “colosso” que a parceria com o BB representava em termos de lucro. A Mapfre Brasil é o segundo negócio mais importante para o grupo no mundo, perdendo apenas para a Espanha.

