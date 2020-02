Atraso na oferta de ações da Iguá Saneamento faz Cyan colocar cota à venda

Com o atraso na oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) da Iguá Saneamento, o Fundo Cyan, quotista minoritário do Fundo de Investimento em Participações (FIP) Iguá, que possui 67,76% do capital da empresa, decidiu colocar a sua posição indireta, de cerca de 17%, à venda. O Bradesco BBI, coordenador líder do IPO, foi escolhido para conduzir o processo. A IG4 Capital, gestora e quotista majoritária do FIP Iguá, deverá exercer o seu direito de preferência e comprar a posição. A IG4 e o fundo canadense AIMCo, que juntos atualmente detém aproximadamente 73% do capital da companhia, seguirão, assim, no controle da Iguá. Procurados, a Socopa, que administra o Fundo Cyan, o IG4 e o Bradesco BBI não comentaram.

Não deu. A decisão de postergar a oferta foi tomada em outubro, diante da falta de consenso em relação ao preço da companhia para a oferta entre os investidores. A Iguá entendia que, por ser privada, merecia ser mais bem avaliada do que estatais já listadas, como Sabesp, Sanepar e Copasa, mas enfrentou resistência dos investidores.

