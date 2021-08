Atual, empresa de crédito podre do Santander, compra Liderança

Subsidiária do banco Santander para a área de créditos podres, a Atual comprou ontem a Liderança Serviços Financeiros por valores não revelados. Com quase 40 anos de existência, a Liderança é uma empresa tradicional na área de cobranças a empréstimos não pagos, com clientes no varejo e no setor financeiro.

Com os calotes em alta, por conta da pandemia, a estimativa de empresas da área, ouvidas pela consultoria Deloitte, é que o volume transacionado na área chegue a R$ 33 bilhões este ano, com crescimento de 50% sobre 2020. A tendência é de consolidação do setor.

O negócio, que precisa ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pelo Banco Central, foi estruturado pelo escritório ASBZ Advogados, sob o comando da sócia Gabriela Claro. Procurado, o Santander não comentou.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 05/08/2021, às 16h39.

