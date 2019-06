Auditor cobra provisão de fundo com papéis da Atvos

Mesmo após a Atvos, braço de açúcar e álcool da Odebrecht, voltar à mesa com credores para renegociar uma dívida R$ 12 bilhões, que posteriormente levaria à recuperação judicial, um fundo de investimento em participações (FIP) com exposição ao grupo não detinha colchão algum para eventuais perdas. Administrado pela Planner Corretora, o Terra Nova Bio Energia tem em sua carteira mais de R$ 933 milhões em debêntures da empresa. O valor equivale a praticamente todo o seu patrimônio líquido, de cerca de R$ 1 bilhão. No entanto, nenhuma provisão foi feita em suas demonstrações financeiras de 2018. A ausência de um colchão para perdas chamou a atenção da firma de auditoria Baker Tilly Brasil, que analisou os números do fundo.

Fica a dica. Em carta a administradores e cotistas, datada do dia 7 de junho, a consultoria sugere o complemento de provisão da cifra total, de R$ 933,673 milhões. A Atvos entrou com pedido de recuperação judicial em 29 de maio.

Santa safra. Apesar de a auditoria já ter indicado a necessidade de um colchão para toda a exposição do fundo, cálculos estão sendo feitos para que o martelo seja batido. Isso porque as debêntures da Atvos têm como garantia a safra atual. Ou seja, pode ser que não seja necessário 100% de provisionamento, conforme pessoas próximas à corretora. Uma conclusão é esperada nos próximos dez dias. Procurada, a Planner não comentou.