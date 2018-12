Aumenta contratação de executivos para cargos de liderança

Assim que as empresas entenderam que a eleição estava definida, ainda em outubro, voltaram a abrir vagas para os cargos de liderança, segundo a Alexander Hughes, empresa de recrutamento de executivos há 60 anos no mercado. Nos últimos dois meses, a recrutadora percebeu o aumento de 50% na busca de executivos, com a retomada de contratações represadas ao longo dos últimos anos. Presente em 41 países, a Alexander Hughes tem 90% da sua carteira de clientes formada por multinacionais. As startups, que estão começando a buscar profissionais para postos de liderança, também têm aumentado sua participação nesse mix de clientes.

