Aumento de demanda por alumínio faz CBA contratar 370 em 2020

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) contratou 370 funcionários ao longo de 2020 para atender ao aumento da demanda por alumínio prevista para os próximos anos. Mais 109 vagas estão previstas para serem abertas entre janeiro e fevereiro. A CBA tem capacidade produtiva de 450 mil toneladas por ano de metal primário e 220 mil toneladas anuais de produtos transformados.

Latinha. Para não cortar a produção e os empregos no meio da pandemia, a companhia passou a exportar mais lingotes e aumentou a produção de folhas em 22%. Com isso, conseguiu atender à demanda do mercado de embalagens, que registrou crescimento devido ao consumo de alimentos e bebidas pelas famílias em quarentena.

Prédios. Depois de um primeiro semestre ruim, com a queda na demanda da indústria automotiva e construção civil, os negócios começaram a melhorar em agosto e continuam até este fim de ano. Agora, para atender especialmente ao mercado de construção, a CBA inaugurou recentemente um novo poço para a produção de tarugos, possibilitando a ampliação da capacidade instalada em 50%, a partir de um investimento de R$ 30 milhões, feito há cerca de 2 anos.