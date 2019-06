Austral e Terra Brasis concluem conversas e criam empresa de R$ 700 mi em prêmios

As resseguradoras brasileiras Austral, controlada pela Vinci Partners, e Terra Brasis, do Brasil Plural, enfim chegaram a um acordo para unirem suas operações. O anúncio deve ser feito ainda hoje. O casamento de Austral e Terra Brasis cria a segunda maior resseguradora do País, com R$ 700 milhões em prêmios brutos no ano passado, atrás somente do líder IRB Brasil Re. Dependendo do critério, fica na terceira posição. Os sócios cogitaram, durante as tratativas, listar as ações do grupo resultante na bolsa brasileira para fazer frente à necessidade de capital de ambos os players e de quebra pegar carona no desempenho bem-sucedido do IRB na B3.

Como fica. O atual CEO da Austral Re, Bruno Freire, permanecerá na presidência da resseguradora resultante enquanto o presidente da Terra Brasis, Rodrigo Botti, será o número dois da operação, conforme antecipou a Coluna do Broadcast no dia 09 de abril. Procuradas, as empresas não comentaram.

