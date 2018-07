Austral resseguradora dá primeiro passo para internacionalização

A Austral Resseguradora, controlada pela Vinci Partners, está prestes a dar o seu primeiro passo fora do Brasil em busca de diversificação. O alvo é Guernsey, ilha localizada no Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França. A região é similar a Bermudas, sede de grandes resseguradoras. A operação, que está sendo montada do zero, ainda depende do aval do regulador local, mas a expectativa é de que esteja ativa ainda neste ano. Em paralelo, a Austral estuda ainda abrir um escritório na Argentina. Atualmente, 15% dos negócios da companhia são globais, sendo todos os prêmios emitidos a partir do Brasil.

Siga a @colunadobroad no Twitter