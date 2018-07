Autopass atrai bancos médios e fecha com o mineiro BMG

A Autopass, empresa de tecnologia, soluções e serviços associados à mobilidade urbana, está ganhando espaço junto aos bancos médios. Após firmar parceria com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), em conjunto com a Banrisul Cartões, a empresa anunciará, em menos de um mês, acordo para atuar com o mineiro BMG.

Mais é mais. As novas parcerias fechadas pela Autopass integram um plano de reorganização da empresa com foco na geração de novos negócios. Além de gerenciar 3,3 milhões de transações diárias e contar com mais de 9 milhões de cartões emitidos, é responsável pelo BOM, cartão de transporte da região metropolitana de São Paulo.