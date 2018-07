Coluna do Broadcast

Os bancos chegaram em um consenso e a autorregulação do cheque especial será publicada via Federação Brasileira de Bancos (Febraban) ainda na primeira quinzena de abril. A data está fechada, mas já foi postergada algumas vezes por conta de ajuste nas medidas. A ideia de mudar o nome do produto, que chegou a ser cogitada, caiu por terra. Procurada, a Febraban não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter