Avaliação do Agibank é considerada elevada, mas ainda atrai investidor

A avaliação do banco digital Agibank, que está na rua para lançar sua oferta inicial de ações (IPO), está sendo considerada salgada pelos investidores. Ainda assim, o valor de R$ 9 bilhões dado à companhia não tem gerado pressão sobre os coordenadores da oferta para redução de preços, embora tenha afastado o interesse de alguns gestores. Muitos investidores, antes mesmo do início do roadshow, indicaram interesse em entrar no IPO – o suficiente para que a demanda já cobrisse a oferta. Procurado, o Agibank disse que não comenta por estar em período de silêncio.

