Avaliada perto de R$ 3 bi, TradersClub visa captar mais de R$ 700 mi em IPO

A plataforma de investidores TradersClub lançou sua oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) mirando uma captação de R$ 750 milhões, considerando o meio da faixa de preço de R$ 9,00 a R$ 11,25 por ação. A demanda de interessados já teria superado R$ 800 milhões. O TC, como é chamado, está sendo avaliado entre R$ 2,6 bilhões antes da oferta (pré-money, no jargão do mercado) e R$ 3,3 bilhões após o ingresso dos recursos do IPO. O processo de definição do preço da oferta será em 26 de julho. A oferta terá como coordenador líder o BTG Pactual, além da atuação do Banco Modal.

O TradersClub possui mais de 450 mil usuários em sua plataforma, que possui informações de mercado, fóruns de discussão, notícias de mercado e ferramentas de análise. O serviço nasceu em 2015, como um grupo de investidores dentro de um aplicativo de mensagens instantâneas. A companhia pretende utilizar os recursos captados para a realização de aquisições estratégicas que possibilitem o aprimoramento do ecossistema, investimentos em marketing e no desenvolvimento e aprimoramento da plataforma do TradersClub.

Segundo o prospecto preliminar enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o TradersClub registrou lucro líquido de R$ 1,166 milhão no primeiro trimestre deste ano, alta de 21% ante o mesmo período do ano anterior. O grupo somou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 2,553 milhões, avanço de 88,4% na comparação anual.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 07/07/2021, às 13h33.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter