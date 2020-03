Avell deve faturar R$ 100 mi com notebooks para segmentos profissionais

Nascida como fabricante de notebooks para gamers, a Avell tem crescido com computadores de alto desempenho voltados a segmentos profissionais. A empresa, que tem como marca a customização das máquinas por meio de consultoria, espera faturar R$ 100 milhões este ano, com máquinas voltadas aos setores odontológico e de engenharia e arquitetura. No ano passado, a empresa teve receita de R$ 67 milhões.

