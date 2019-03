Avianca deve ter dívida revisada para R$ 1,5 bilhão

A lista atualizada de credores da Avianca deve elevar a dívida da empresa que será reestruturada no processo de recuperação judicial (RJ) para mais de R$ 1 bilhão. Na entrega do pedido à Justiça, em dezembro de 2018, a companhia aérea apresentou uma lista com dívidas de quase R$ 500 milhões. Se for computado o que a empresa deve aos arrendadores de seus aviões – que estão fora do processo de RJ-, o passivo da Avianca pode superar R$ 1,5 bilhão. A nova lista de credores será divulgada na semana que vem, antes da assembleia de credores do dia 29.

Expectativa. A proposta de aquisição da Avianca, por R$ 404 milhões, feita pela Azul no começo desta semana, deve ser apresentada na assembleia de credores. A Avianca precisa da aprovação desses credores para realizar à venda. A percepção de advogados que acompanham o caso é de que a companhia enfrenta uma situação frágil o suficiente para fazer com que a proposta seja, em princípio, considerada. Procurada, a companhia aérea não respondeu até o fechamento desta Coluna.

