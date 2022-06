Avita, de seguro garantia para empresas, amplia base de clientes e cresce 86%

A insurtech Avita viu crescer em 86% o volume de apólices emitidas no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2021. A plataforma, que faz a intermediação entre seguradoras e grandes empresas em busca de seguro garantia, cresceu graças ao aumento da base de clientes e também à retomada das audiências presenciais em várias esferas da Justiça brasileira, o que tem aquecido a demanda pelos seguros.

No primeiro semestre, a empresa deve chegar a 22 mil apólices emitidas, mais que o total registrado em 2021, segundo o CEO, Adriano Almeida. A plataforma deve fechar o ano com R$ 150 milhões em prêmios emitidos. No ano que vem, os volumes judiciais devem se estabilizar, mas a empresa planeja aumentar o escopo de atuação.

A Avita tem mais de 300 clientes, entre eles os pesos pesados Cosan, Burger King, Gerdau e Itaú. Para 2023, quer entrar no segmento de empresas com faturamento anual até R$ 500 milhões, faixa que compreende as maiores entre as de médio porte.

Plataforma funciona como marketplace conectado a seguradoras

O negócio da Avita funciona como um marketplace conectado a 15 grandes seguradoras no qual as empresas pesquisam produtos de forma online, como as apólices de garantia judicial, que substituem cauções, depósitos judiciais em dinheiro ou fianças. A emissão da apólice é automática e leva 30 segundos, segundo o CEO. A plataforma também permite às empresas gerir todas as apólices em um único diretório.

Almeida criou a Avita em 2019 com os sócios Daniela Durán (ex-Aon) e Ronaldo Fonzar (ex-BTG Pactual), além do fundo Prisma Capital. Com a pandemia e o fluxo intenso de processos envolvendo grandes empresas nas searas trabalhista e fiscal, a empresa atingiu o equilíbrio financeiro no ano passado.

