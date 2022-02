Axx Care entra no Recife e lança rede de cuidadores no Rio e SP

A empresa de cuidados domiciliares Axx Care vai iniciar atendimentos no Recife (PE) no fim do mês. Segundo Jefferson Rodrigues, CEO da empresa, a ideia é seguir o movimento de grandes redes que estão ampliando seus serviços na capital pernambucana, como Rede D’Or, Hapvida e NotreDame Intermédica, após terem feito aquisições na região nos últimos anos.

Em paralelo, o grupo inaugurou em janeiro uma rede de cuidadores no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Cór Cuidadores, inicialmente com atendimento particular, sem mediação de convênios. Rodrigues afirma que a objetivo é atender a pacientes em estágio inicial de doenças, que ainda não precisam da estrutura do home care (como enfermagem e equipamentos de alta complexidade), mas já têm necessidade de acompanhamento. Neste ano, o serviço também deve começar a ser oferecido no Recife.

Fundada em 2007, a Axx Care atende atualmente 1,8 mil pacientes (sendo 1,5 mil no Rio e 500 em São Paulo). A meta é conseguir 500 beneficiários em até três anos no Recife. Além disso, a empresa quer entrar em mais um Estado ainda no primeiro semestre. “Ficamos um pouco represados na pandemia, então o que não fizemos nesses dois anos, queremos fazer em um”, diz Rodrigues.

O setor de home care segue em crescimento e na mira de fundos de private equity. Segundo ele, a Axx tem conversado com fundos constantemente, sem definição de negociações.

De acordo com levantamento realizado pelo Núcleo Nacional das Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar (Nead) e pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o segmento de home care gerou receita de R$ 10,6 bilhões em 2019, último dado disponível. No ano, houve 300 mil atendimentos domiciliares no País. A quantidade de empresas de home care saltou de 18, em julho de 2012, para 830 no mesmo mês de 2019.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 04/02/22, às 11h04.

