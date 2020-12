AZ Quest lança novo fundo e quer captar R$ 1 bi com estratégia de diversificação em risco

A gestora AZ Quest lançou mais um fundo com o qual pretende captar R$ 1 bilhão no ano que vem. A estratégia do Supra, nome do novo fundo, está focada em diversificação, para atender uma demanda crescente dos investidores que enfrentam dificuldade para trazer ganhos um pouco maiores para seus recursos. Para isso, a gestora colocou mais risco à carteira, envolvendo opções de posições em mercado de crédito no exterior (bonds) e arbitragem entre o IPCA (índice de inflação) com o CDI (taxa básica de remuneração dos bancos, equivalente à Selic).A gestora AZ Quest lançou mais um fundo com o qual pretende captar R$ 1 bilhão no ano que vem.

