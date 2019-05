Azevedo Sette Advogados reforça quadro com pesos pesados de compliance

O escritório Azevedo Sette Advogados fez um reforço de peso no seu quadro de sócios com a chegada de Isabel Franco e Glaucia Ferreira, especialistas nas áreas de compliance e anticorrupção. Vinda do Koury Lopes Advogados, onde montou e liderou a equipe, Isabel é referência em compliance e colarinho branco. Foi ainda uma das poucas brasileiras a integrar o ranking global das 100 melhores advogadas nas práticas na Global Investigations Review. Glaucia, que atuará com Isabel, tem mais de 20 anos de experiência em societário e compliance como sócia no Demarest, onde assessorou empresas nacionais e internacionais em questões estratégicas e reestruturações societárias.