Coluna do Broadcast

O estaleiro Azimut-Benetti está começando a fazer um megaiate de R$ 40 milhões em sua fábrica brasileira, em Itajaí (SC). Um dos maiores já produzidos no País, o barco tem 27 metros de comprimento, 350 m² de área e cinco suítes. Para comportar um iate desse tamanho, a fábrica teve de ser ampliada e reestruturada. Serão investidos R$ 50 milhões na unidade ao longo de 2019. A empresa diz que está em negociações avançadas com um comprador no Brasil.