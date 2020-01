Azul fecha compra da TwoFlex, de aviação comercial, parceira da Gol

A Azul fechou acordo para comprar a TwoFlex, de atuação regional, com uma frota de 18 aeronaves, formada de Cessna Caravan. A empresa, sediada em Jundiaí (SP), surgiu em 2013 a partir da união entre Two Táxi Aéreo e Flex Aero. No ano passado, a companhia obteve autorização junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para operar voos a partir de Congonhas e ainda fechou uma parceria com a Gol para expandir sua oferta regional.

Voando… A TwoFlex oferece três voos de ponte aérea ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, pelo aeroporto de Jacarepaguá, na Barra. Além disso, também tem voos ligando a capital paulista às cidades de Franca e Barretos, no interior de São Paulo. Todas essas passagens são vendidas pelos canais de vendas da Gol, por conta da parceria selada em 2019.

…mais longe. A negociação com a Azul ocorre no momento em que a TwoFlex tem ampliado seu portfólio, expandido o leque para o transporte regular de passageiros no Brasil, com foco na aviação regional. No mercado, outra de aviação regional é a Passaredo, que ano passado também começou a voar em Congonhas.

Vale lembrar. No ano passado, a Azul tentou comprar a Avianca, que entrou em recuperação judicial no Brasil, e não conseguiu. A companhia tem R$ 6 bilhões para investir em crescimento orgânico e via aquisições no País nos próximos anos. Procurada, a Azul e TwoFlex não responderam.

Contato: colunabroadcast@estadao.com