B2S, ex-Bonsucesso, contrata JPMorgan e Bradesco para IPO

Coluna do Broadcast

O banco BS2, ex-Bonsucesso, seguiu em frente com seus planos de abrir capital e contratou o JP Morgan e o Bradesco BBI para estruturarem sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), na esteira de outros bancos digitais que buscam recursos na Bolsa. Para outubro, mais tardar novembro, o também mineiro BMG lança sua oferta, depois de uma tentativa no fim do ano passado. O pedido da oferta já foi feito à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Na fila. Outra instituição financeira que está com oferta na rua é o Banco Pan, que precifica na próxima semana sua oferta subsequente (follow on), primária e secundária, para venda de parte da fatia detida pela Caixa. Procurado, o B2S não comentou.