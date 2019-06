B3 compra prédio vizinho que vai integrar reforma

A B3 comprou um prédio no centro de São Paulo que faz divisa com sua sede, a antiga BM&F, na praça Antônio Prado. No centro, o edifício é conhecido por estampar em sua fachada 13 moedas douradas gigantes, de réis e cruzeiros, que remetem à época do Império até a República. O edifício integrará a grande reforma que já começou na B3, para “retrofit” de seus prédios históricos, incluindo o da XV de Novembro, onde fica o antigo pregão de viva-voz da Bovespa. O cronograma inicial é de que a obra termine no fim de 2020. Como o prédio recém adquirido é “colado” ao da sede, alguns andares poderão ser unidos. Com mais espaço, a B3 poderá trazer seus funcionários que ainda estão na unidade de Alphaville, uma das heranças da antiga Cetip.

Curiosidade. A fachada e o saguão do “prédio das moedas” foram utilizados como cenário de algumas cenas da série “3%”, da Netflix, que foi ao ar em 2018. O local já foi, ainda, ocupado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).