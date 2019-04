A B3 abre as portas hoje de um ambiente próprio no Cubo, centro de co-inovação do Itaú Unibanco em parceria com a Redpoint eventures. Com o espaço, localizado no 9º andar – destinado às fintechs -, a bolsa brasileira busca, por ora, relacionamento entre os seus e as novatas ali hospedadas.

