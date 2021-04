B3 disponibiliza negociação de Casado de Dólar em tela

A B3 atende a uma demanda antiga do mercado e disponibiliza, a partir de sexta-feira, dia 23, o Casado de Dólar em tela. As operações, que envolvem dólar futuro e dólar spot (à vista), que eram realizadas apenas no ambiente de balcão, poderão também ser negociadas em ambiente eletrônico e de forma automatizada.

A ideia é oferecer mais uma alternativa de negociação e dar eficiência ao mercado de câmbio, de acordo com o superintendente de produtos de juros, moedas e equities da B3, Marcos Skistymas. O Casado de Dólar terá incentivo tarifário para promover mais negociações do produto. De todo modo, a operação de balcão continuará na prateleira dos clientes da B3.

sta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 22/04, às 16h35.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter