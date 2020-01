B3 dobra base de investidores pessoas físicas em 2019 e chega em 1,678 mi

Na esteira da queda de juros no Brasil, a B3 dobrou sua base de investidores pessoas físicas em 2019, passando de 813,3 mil CPFs registrados na central depositária para 1,678 milhão. Praticamente um terço das contas (506 mil) está no Estado de São Paulo. O Rio de Janeiro fica em segundo lugar, com 150,8 mil. O número de mulheres investidoras em ações ainda é muito menor do que o de homens, com cerca de 23% do total, ante 22% em 2018.

Notícia publicada no Broadcast dia 07/01/2020, às 09:51:07

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter