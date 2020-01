B3 e Santander se unem para reforma de calçada no centro

A B3 e o Santander se unirão para levar para fora de casa a reforma que estão fazendo em seus prédios no centro de São Paulo. A bolsa está a plena carga na reforma de seus edifícios no centro de São Paulo, que devem estar prontos no fim do ano. Já o Santander também vem modernizando os prédios históricos vizinhos à B3 e no ano passado, inclusive, levou toda sua área de investimentos para o centro. Além de reformar o antigo edifício do Banespa, ponto turístico da cidade e rebatizado de Farol Santander, que abriga os novos negócios da instituição, o banco levou sua plataforma de investimentos, a Pi, para a região, no edifício apelidado de Quarteirão de Investimentos.

Aval. A ideia seria, juntos, expandir a reforma para a Rua João Brícola – um típico calçadão do centro para pedestres que separa os prédios do Santander e da B3. Para isso, contudo, seria necessário o aval da Prefeitura.

Notícia publicada no dia 10/01/2020, às 12:28:23

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter