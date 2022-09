B3 estreia serviço sob demanda com índice ligado a ‘crédito verde’

A B3 lançou uma plataforma para desenvolvimento de índices alinhados à demanda de gestores e outros agentes do mercado. Uma opção ligada aos chamados CBios, créditos de descarbonização registrados na Bolsa e negociados em mercado de balcão, já foi colocado na prateleira, a partir de uma demanda do Banco Santander. Foram mapeados ainda uma série de outros índices em potencial, a partir da interlocução feita pela B3 com gestores o mercado. A ideia é que entrem na nova plataforma a partir do uso de ferramentas de Big Data.

“Há um pipeline grande de índices para serem desenvolvidos”, disse o gerente de produtos da B3, Henio Scheidt, sem citar quais seriam. De acordo com Scheidt, gestores terão possibilidade de atender a demanda de seus clientes, oferecendo produtos financeiros referenciados, como ETFs (fundos de índices) e derivativos.

Santander busca mais produtos no mercado de carbono

Segundo Marco Aurelio Leitão Gonçalves, chefe da Mesa de Soluções Estruturadas da Tesouraria do Santander, o banco procurou a B3 em 2021 para criar um índice e oferecer outros produtos financeiros a partir dele. A proposta, segundo o executivo, é atrair investidores e fundos que buscam alocações em ativos relacionados ao mercado de carbono, a partir de produtos de investimento e de proteção (hedge).

O Santander postergou os lançamentos, entretanto, por conta de um decreto que adiou de dezembro para setembro de 2023 a obrigatoriedade de cumprimento da meta de 2022. “Isso alterou o fluxo de compras pelas distribuidoras, que ganharam mais tempo, levando os preços a uma forte queda”, afirmou o gerente da Mesa de Derivativos de Commodities da Tesouraria do Santander, Boris Gancev. Por isso, alguns produtos que estavam previstos para serem lançados a partir do índice foram adiados.

O banco também levou ao Ministério das Minas e Energia (MME) uma proposta para a comercialização futura de CBIOs. “Dentro do contexto de sermos fomentadores e estarmos na vanguarda desse mercado, entendemos ser importante ter uma curva futura de preço de CBio, assim como existe para outras commodities, como soja e café”, acrescentou Gonçalves.

Banco é ativo no mercado de CBios

O Santander é uma das instituições mais ativas nesse mercado, sendo responsável por 55% da comercialização e escrituração dos CBios anualmente. Este ano, a estimativa de negociação de CBIOs pela instituição financeira é de R$ 2,3 bilhões, considerando um preço médio ponderado de R$ 117,81 e a meta de compensação deste ano, que exige a aquisição de 36 milhões de CBIOs pelas distribuidoras de combustíveis.

Programa visa incentivar uso de biocombustíveis

O RenovaBio é uma política nacional de incentivo ao uso do biocombustível, por meio da qual, as distribuidoras adquirem os CBios para compensar a venda de combustíveis fósseis. Os CBios são gerados a partir da venda do etanol e biodiesel pelos produtores. Um crédito de descarbonização equivale a 850 litros de etanol hidratado.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 19/09/2022, às 20h30

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse