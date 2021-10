B3 estuda mudar Ibovespa para integrar BDRs

Depois de os BDRs da XP, papel lastreado na ação da corretora listada na Nasdaq, desbancarem Vale e Petrobras no dia de sua estreia, a B3 estuda a possibilidade de mudar as regras do seu índice carro-chefe, o Ibovespa. Na quinta-feira, dia 07, os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) da XP registraram um giro de R$ 2,7 bilhões – o maior no dia, superando o movimentado por Vale e Petrobras. No dia seguinte, sexta-feira, mais R$ 1,1 bilhão foram negociados em BDRs da XP.

Embora o índice tenha como regra primordial exatamente a liquidez dos papéis, os BDRs não podem, pelo regulamento, fazer parte dele. Assim como o BDR da XP, há outro com enorme potencial de liquidez: o do banco Inter, que por conta de sua reorganização societária passará a ser listado na Nasdaq e ficará com os papéis lastreados na Bolsa brasileira.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 12/10/2021 às 11h51.

