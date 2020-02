B3 faz mudanças em diretoria de olho em pessoa física e em IPOs

A B3 acaba de promover mudanças em sua alta cúpula, algumas voltadas para atender o momento do mercado brasileiro, diante das baixas taxas de juros, que está atraindo novas empresas e milhares de pessoas físicas para a bolsa.

Na esteira dessas mudanças, o diretor de relacionamento com clientes com Brasil, Felipe Paiva, o diretor de relações com investidores, Rogério Santana e o diretor de relacionamento com clientes (bancos múltiplos e ‘buy side’) Fábio Hull, serão os diretores que estarão à frente das áreas de relacionamento com clientes Brasil, todos reportando-se a Juca Andrade, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3.

Paiva, a partir de agora, ficará direcionado na gestão e relacionamento com corretoras, bancos de investimento, serviços qualificados e intensificará seus esforços na frente de pessoa física. Não é à toa. Com juros na mínima histórica, agora em 4,25% ao ano, o número de CPFs na depositária de ações da B3 dobraram no ano passado e agora está encostando no marco de dois milhões.

Santana, por sua vez, assume a gestão de Empresas e Emissores, incluindo gestoras independentes e de conglomerados. Já Hull será responsável pela gestão dos Bancos Múltiplos e Fintechs. No lugar de Santana no RI assume Marcela Bretas, em adição a Parcerias e Planejamento de Negócios, se reportando a Daniel Sonder, vice-presidente da área.

Mais mudanças. Claudio Jacob, diretor de internacional e de desenvolvimento de mercado, assume o relacionamento com as bolsas da América Latina em sua diretoria, no lugar de Roberto Belchior, que deixa a companhia. Jacob chega com a missão de consolidar o foco com clientes internacionais. Com isso, serão abertos dois novos escritórios de representação no exterior, em Chicago e em Cingapura, que se somam à representação atual em Londres e em Xangai.

Dança das cadeiras. Já Mário Palhares passa a ser o diretor responsável pela estrutura de Produtos Listados, reportando-se ao vice-presidente Juca Andrade. Mário assume a gestão de Juros e Moedas, Equities, Produtos e Serviços de Tecnologia e Market Data e Engenharia de Produtos Listados. Já Ana Buchaim, que já estava à frente das áreas de Pessoas, Marca e Marketing, passa a acumular a área de Sustentabilidade e Comunicação.

