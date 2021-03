B3 lança protocolo eletrônico para listagem de ofertas de fundos imobiliários

A B3 vai disponibilizar, a partir de 5 de abril, um protocolo eletrônico para listagem de ofertas públicas de fundos de investimento imobiliários (FII) para negociação em Bolsa. O anúncio da novidade será feito na segunda-feira, 22.

A expectativa da B3 é que o mercado e os gestores dos fundos se adaptem ao novo canal de comunicação até o início de abril. Até o momento, as entregas de documentos relacionados aos FIIs vinham sendo feitos fisicamente. O novo protocolo ficará dentro do FundosNet, canal de entrega de documentos e informações periódicas e eventuais de fundos de investimento listados na B3.

Nos últimos cinco, o número de fundos listados na B3 praticamente triplicou, saindo de 130 em dezembro de 2016 para 378, em dezembro do ano passado. Além dos FIIs, estão no FundoNet os Fundos de Investimento em Índice de Mercado (ETF e ETF RF); Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA); e Certificados de Recebíveis Imobiliário (CRI).

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 19/03/2021, às 14:39:00.

