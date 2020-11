B3 terá museu sobre história do mercado de capitais e da Bolsa

Para brindar a reforma que vem sendo feita em seus prédios históricos no centro de São Paulo, a B3 terá um museu, a partir do segundo semestre de 2021. Nele, serão contadas a história do mercado de capitais no Brasil e a trajetória da Bolsa.

Aplausos. O museu da B3 terá ainda um hall para homenagear os ex-presidentes da companhia, incluindo Raymundo Magliano Filho, que batizou por anos o espaço do antigo pregão. Todas as placas que estavam nos prédios antes da reforma foram mantidos, assim como um grande acervo de fotos e objetos, que poderão ser vistos pelo público.

Contato: colunabroadcast@estadao.com