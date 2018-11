Bain Capital prepara venda de fatia da Intermédica

Coluna do Broadcast

O fundo de private equity Bain Capital prepara a venda adicional de uma fatia de sua participação na operadora de planos de saúde Notredame Intermédica. Depois de embolsar cerca de R$ 2,4 bilhões na oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da empresa, em abril deste ano, o fundo quer uma venda adicional, se aproveitando do atual preço da ação.

Mesmo após o IPO, a Bain mantém 65% de participação na NotreDame. O papel da companhia, precificada em R$ 16,50 na abertura de capital em abril, vem se valorizando e fechou ontem cotado em R$ 26,00. No momento, está sendo estruturada uma oferta subsequente (follow on), mas no mês passado investidores chegaram a ser sondados por bancos de investimento para um eventual block trade, que é uma venda de um bloco de ações em leilão na bolsa. Procurada, a Notredame Intermédica não comentou.

