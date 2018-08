Banca do Sul abre escritório em SP com ex-advogado do Cescon Barrieu

Tiago Lopes, que atuou representando a companhia portuguesa Pharol, acionista da Oi, e investidores do falido Banco Cruzeiro do Sul, deixou o Cescon Barrieu para se tornar sócio de uma banca de advogados de forte atuação no Sul do País. Com sua chegada, o escritório passa a se chamar Lollato, Lopes, Rangel, Ribeiro Advogados e a ter representação em São Paulo, na região da Faria Lima.

