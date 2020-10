Banco ABC Brasil avança sobre empresas médias e aposta em crédito emergencial

O Banco ABC Brasil tem apostado mais em crédito para médias empresas, depois de uma experiência que não vingou nesse nicho entre 2008 e 2013. Uma das alavancas na instituição para impulsionar essa carteira tem sido o programa do governo para socorrer as empresas durante a pandemia, o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC), do BNDES, com recursos do Fundo Garantidor de Investimentos (FGI).

Salto. A carteira de crédito do ABC Brasil para empresas com faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 250 milhões ficou em cerca de R$ 900 milhões no primeiro semestre, mais de quatro vezes os R$ 200 milhões de abril de 2019, um mês antes de o banco segmentar as médias na carteira. Trata-se de uma pequena parcela da carteira total de R$ 32 bilhões do ABC, mas a expectativa é que a fatia continue em alta, como tem ocorrido no segundo semestre.

Agora é diferente. Dessa vez, o banco entende que terá mais sucesso do que entre 2008 e 2013. Segundo Antonio Sanchez, vice-presidente comercial do ABC Brasil, a estrutura para atender aos clientes médios era um apêndice da que trabalhava com os grandes. “Os analistas eram os mesmos, as estruturas competiam, então não havia capacidade para destravar”, diz. Hoje, o banco tem equipes próprias para o segmento em todos os estados das regiões Sul e Sudeste, além de escritórios regionais no Nordeste (Recife) e no Centro-Oeste (Goiânia e Cuiabá).

Condições. O ABC, que também freou no início da pandemia para entender os efeitos da crise, afirma que já retomou o ritmo normal de expansão. Apesar de as empresas terem procurado alternativas de financiamento, Sanchez diz que não haverá elevação do nível de risco em razão do PEAC/FGI. Para ele, o banco a análise e a concessão de crédito continua com o mesmo procedimento, mas o programa permitirá que as condições de crédito melhorem, com prazos mais largos e exigências de garantia menores.

