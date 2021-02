Banco ABC Brasil prevê parceria com marketplace de varejo no 2º semestre

O Banco ABC Brasil, que no ano passado voltou a apostar no segmento de crédito para empresas médias, segue com apetite para este mercado, mesmo após o fim de estímulos do governo para socorrer companhias durante a pandemia. Um dos esforços do banco para atrair novos clientes é uma parceria com um grande marketplace de varejo, que deve ser lançada no segundo semestre. A intenção do banco é oferecer crédito digital a negócios que vendem seus produtos por meio da plataforma.

Precisão. A parceria está em fase de testes e o banco prefere não revelar o nome da companhia. A ideia é ter acesso a dados do marketplace para poder reunir o máximo de informações possíveis sobre os negócios que por vendem por lá, como recorrência de vendas e avaliação de produtos por parte dos clientes. Tudo isso para tornar mais precisa a análise de crédito e a oferta do empréstimo. Além disso, o risco seria menor, uma vez que os pagamentos das parcelas ocorreriam através da própria plataforma. “A aquisição de clientes deve se acelerar bastante daqui para frente”, afirmou à Coluna o presidente do banco, Sérgio Lulia.

Foco. Ao reunir esforços para crescer no crédito para empresas médias, o ABC Brasil tenta novamente uma estratégia que vigorou entre 2008 e 2013, mas que não vingou. No ano passado, o banco contou com a ajuda dos estímulos do governo e registrou expansão de 159,3% para a carteira de crédito para companhias deste segmento (com faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 250 milhões), enquanto a carteira total teve avanço de 14%.

Contato: coluna.broadcast@estadao.com