Banco Bari anuncia taxa de juros híbrida no crédito imobiliário

O Banco Bari está com uma linha de crédito com garantia de imóvel (home equity) cuja taxa de juros é híbrida, ou seja, pré-fixada nos três primeiros anos e pós-fixada a partir do quarto ano, com taxa de 0,99% ao mês + indexador. A taxa mínima de juros do crédito para aquisição de imóvel, que era de 7,90% ao ano + IPCA, foi reduzida para 6,90% + IPCA.

Na prateleira. As taxas híbridas são mais comuns em mercados como o norte-americano e o europeu. No Brasil, o Bari entende que o cenário de queda da taxa Selic, somados aos estímulos do Banco Central e à movimentação da Caixa Econômica Federal de oferecer taxas pré-fixadas abre espaço para linhas com juro híbrido. A nova linha de crédito está sendo lançada mesmo com a crise causada pelo coronavírus.

