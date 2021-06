Banco BV faz captação ‘verde’ de R$ 500 milhões para financiar painéis solares

A conta de luz mais cara e o medo de racionamento de energia fizeram o banco BV injetar mais R$ 500 milhões em sua linha de financiamento para compra e instalação de painéis de captação solar. Para levantar os recursos, o BV emitiu Letras Financeiras Verdes, e, com a demanda aquecida, pretende repassar tudo em até 12 meses.

A emissão inaugurou a resolução 8, editada pela Comissão de Valores Mobiliários no fim do ano passado, que dispensa de registro o lançamento de Letras Financeiras (LF). Foram vendidas duas tranches, uma com prazo de três anos, ao custo do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) mais 1,4% ao ano, e outra seis anos, corrigida pela inflação medida no IPCA, acrescida de 5,3% ao ano.

Segundo o diretor de Atacado e Banco de Investimento do BV, Rogerio Monori, houve interesse de quase duas vezes a oferta e o banco já pensa em voltar a captar para esse fim. A colocação dos papéis foi feita por meio da plataforma da XP e mais de 6,5 mil pessoas físicas se interessaram. Com o barateamento da tecnologia, o empréstimo se paga com a economia feita na conta de luz, daí a demanda crescente e a inadimplência baixa da carteira.

