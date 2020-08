Banco BV retoma processo de IPO de até R$ 5 bilhões

O Banco BV, ex-Votorantim, retomou os trâmites de sua abertura de capital, que deve somar cerca de R$ 5 bilhões. Na oferta, cerca de R$ 4 bilhões serão da emissão secundária, com seus sócios o Banco do Brasil e a família Ermírio de Moraes, embolsando R$ 2 bilhões cada. O R$ 1 bilhão que irá ao caixa da instituição financeira será utilizado para financiar a expansão de suas atividades, especialmente o digital. São coordenadores da oferta o BB, JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Itaú BBA, UBS e Bank of America.

Superdigital. O BV tem investido fortemente na veia digital e busca ser reconhecido como o primeiro no Brasil a ter uma plataforma de open banking, que tem entre seus conceitos o compartilhamento de informações de clientes. A instituição já tem essa prática com fintechs parceiras do banco, fomentadas por meio de investimento e apoio de infraestrutura. Também, graças ao digital, o banco conseguiu driblar dificuldades de seu principal negócio, o financiamento de veículos usados.

Fotografia. O balanço do segundo trimestre, que servirá de base à apresentação da instituição aos potenciais investidores, veio machucado pela pandemia. O lucro líquido ficou praticamente inalterado frente ao primeiro trimestre, em R$ 222 milhões, mas caiu 37% em relação ao mesmo intervalo de 2019, em parte por conta do impacto de doações de R$ 27 milhões. O retorno sobre o patrimônio líquido cedeu para 8,8% no fim de junho, contra 14,3% em junho de 2019. Mas essa retração faz parte do novo normal das instituições financeiras, de acordo com o CEO do BV, Gabriel Ferreira. Ao falar dos números, ele disse que é uma indústria em mudanças de competição e regulatórias que desafiam seus retornos, além da compressão da Selic. Procurado para falar da oferta inicial, o BV não comentou

27/08/2020

