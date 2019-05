Banco Central dá ponta pé em movimento digital

O Banco Central iniciou um movimento, no fim do mês passado, para transformar uma leva de cerca de 60 mil documentos físicos que recebe anualmente em digitais. Por meio do chamado “protocolo digital”, tanto a população quanto empresas prestadoras de serviço não precisarão mais se deslocar fisicamente até uma sede do regulador ou então aos Correios para enviar materiais ao órgão regulador. A intenção do BC é que todos os documentos passem a ser enviados no formato digital. Até lá, os dois mundos vão conviver em paralelo.