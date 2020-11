Banco de câmbio cria área para atender à demanda externa por imóvel de luxo

Com os sinais de maior aquecimento no segmento imobiliário de alto padrão no Brasil, o banco de câmbio Travelex abriu nova frente de negócio para brasileiros que residem no exterior e estrangeiros que queiram investir por aqui. A percepção do Travelex Bank é que, com a pandemia, tanto brasileiros quanto estrangeiros endinheirados estão aproveitando a valorização do dólar para adquirir imóveis de luxo no País para morar ou simplesmente investir.

