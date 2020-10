Banco de fomento mineira bate recorde histórico de desembolso em 2020

O banco de fomento mineiro, o BDMG, acaba de bater o recorde de desembolso de sua história. Nos nove primeiros meses do ano, com o impulso dos pacotes de socorro em meio à pandemia, a instituição financeira concedeu R$ 2,1 bilhões em crédito.

Dobra a meta. Foi um aumento de 162% em comparação com o visto no mesmo intervalo de 2019. A projeção é que o BDMG encerre 2020 com desembolso de R$ 2,6 bilhões, o dobro do liberado em 2019.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 19/10/2020 às 10:04:14 .

