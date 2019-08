Banco de fomento mineiro e IFC firmam parceria para a economia de MG

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e a International Finance Corporation (IFC), braço de investimentos do Banco Mundial, acabam de fechar parceria para estudar alternativas de fomento ao desenvolvimento econômico de Minas Gerais – Estado que enfrenta grave situação fiscal. Além de prospectar oportunidades para projetos públicos e privados, a parceria pretende mapear territórios, oportunidades e negócios prioritários, além de questões ambientais e sociais. Com esse material em mãos, as instituições conversarão com diversos atores regionais.

